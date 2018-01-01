Каштру: Главное, чтобы ребята продолжали показывать качественный футбол

Главный тренер Шахтера максимально настроен на победу.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с Динамо Загреб в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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“Когда подходим к матчу, рассматриваем в контексте того, что хотим победить. Уважаем соперника, он тоже хочет победить.

Статистика ничего не значит. Важен только настрой игроков, игра на поле. Мир построен на числах, но это ничего не значит. Важен только завтрашний матч.

Мы посмотрели около 10 матчей в Лиге чемпионов, внутреннем чемпионате Динамо Загреб. Будет сложный матч.

Загребское Динамо от встречи к встрече меняет тактическую схему, иногда делает это даже по ходу матча. Но у них есть шаблонные действия. Заброс на форварда, подключение инсайдов. Это опасная в атаке команда.

У каждой команды есть основной состав. Есть много игроков, которые также работают, чтобы получить игровое время.

Мне все сложнее принимать решения о стартовом составе. Но главное, чтобы ребята продолжали показывать качественный футбол“, - приводит слова Каштру пресс-служба клуба.

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится завтра, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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