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Гвардиола: Нам придется адаптироваться к Аталанте

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Испанец ждет яркой игры.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу матча с Аталантой в рамках группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой.

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“В этом матче сыграют две очень смелые команды, которые попытаются навязывать свою игру. Нам придется адаптироваться к тому, что они предпримут; они должны будут сделать то же самое.

То, что я говорил о Маурицио Сарри, я могу сказать и о Гасперини. Мне посчастливилось встретиться с ним раньше.

То, что Аталанта сделала в прошлом сезоне и в этом году, невероятно. Как если бы они выиграли Премьер-лигу с топ-клубом.

Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини. Они смелые, они уважают своих болельщиков, и поэтому так они играют.

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Надеюсь, это будет интересный, живой матч“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Отметим, что Гвардиола не верит в успех команды в Лиге чемпионов.

Напомним, в следующем матче группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против Аталанты.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на поединок Манчестер Сити - Аталанта.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
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