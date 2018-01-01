Тренер Динамо Загреб: Трудно найти недостатки в такой команде, как Шахтер

Ненад Белица признался, что тренерский состав следил за матчами "горняков" в еврокубках.

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица прокомментировал грядущий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

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“У Шахтера есть очень качественные игроки атаки, среди которых есть несколько бразильцев. Мы знаем, что это непредсказуемые и талантливые футболисты. Украинцы играют в обороне, хотя там тоже есть бразильцы.

Трудно найти много недостатков в этой команде, но мы постараемся сыграть на более высоком уровне, чем против Манчестер Сити, особенно в атаке. В обороне мы постараемся быть аккуратными. Тогда мы можем на что-то надеяться.

Наш тренерский штаб следил за игрой Шахтера, но их Премьер-лига достаточно слабая, поэтому эти матчи не являются хорошим примером. Мы больше ориентируемся на поединки, сыгранные в Европе как в этом, так и в прошлом сезоне.

Они ловкие, быстрые, хорошо переходят из обороны в атаку, хорошо комбинируют в центре поля. Это очень мощная команда. Я верю, что мы сыграем лучше, чем против Манчестер Сити, и вернемся с положительным результатом“, - цитирует специалиста пресс-служба хорватского клуба.

Матч Шахтер - Динамо Загреб состоится завтра, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.