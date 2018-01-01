Видаль назвал условие, при котором Барселона выиграет Лигу чемпионов

Чилиец считает, что в прошлой кампании еврокубка его партнеры по команде не выкладывались полностью.

Полузащитник каталонской Барселоны Артуро Видаль рассказал, при каком условии его команда сможет стать победителем Лиги чемпионов.

“В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы проиграли Ливерпулю. Все дело в нехватке концентрации. Ну и конечно в игроках, которые допустили немало индивидуальных ошибок.

Мы не отдавали себя полностью на поле не бежали до конца. Вот и проиграли.

Барселона выиграет Лигу чемпионов только при одном условии. Главное - быть сильнее соперников в физическом плане. За счет таланта можно выиграть чемпионат Испании, но именно физическая подготовка помогает добиться успеха в ЛЧ“ - цитирует Видаля L’Equipe.

В третьем круге группового этапа Лиги чемпионов Барселона сыграет против Славии. Матч состоится в среду, 23-го октября, в 22:00 по киевскому времени.