Бэйл и Модрич пропустят матч с Галатасараем

Футболисты продолжают процесс восстановления после травм.

Во вторник, 22-го октября, Реал сыграет выездной матч против Галатасарая в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В этом поединке “сливочным“ не смогут помочь Гарет Бэйл и Лука Модрич. Футболисты все еще не восстановились после травм, которые они получили во время матчей сборных.

В лазарете команды также находятся Начо Фернандес, Лукас Васкес и Марко Асенсио.

Полная заявка Реала на матч с Галатасараем:

Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско.

Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Браим, Винисиус, Родриго.

Матч Галатасарай - Реал состоится завтра, 21-го октября, в 22:00 по киевскому времени.