Лэмпард: Аякс - топ-команда, которая дошла до полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне

Тренер "синих" отметил, что его подопечных ожидает игра с очень сильным соперником.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Аякса.

“В футболе все по-разному. В матче с Лиллем был опыт с точки зрения дебютов в Лиге Чемпионов. А теперь будет еще один опыт в матче с Аяксом - командой топ-уровня, которой удалось выйти в полуфинал ЛЧ в прошлом сезоне и которая играет характерным образом.

Мы должны быть полностью сконцентрированы на том, что они смогут нам противопоставить, как они двигаются и играют.

Мы добились хорошего результата во Франции, что немного меняет расклад сил в группе, и теперь эти две игры против Аякса действительно имеют большое значение, поскольку у них очень сильная команда“, - цитирует специалиста пресс-служба “синих“.

Матч Аякс - Челси состоится в среду, 23-го октября, в 19:55 по киевскому времени.