Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Аякс - топ-команда, которая дошла до полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне

Комментариев: 0
Тренер "синих" отметил, что его подопечных ожидает игра с очень сильным соперником.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Аякса.

“В футболе все по-разному. В матче с Лиллем был опыт с точки зрения дебютов в Лиге Чемпионов. А теперь будет еще один опыт в матче с Аяксом - командой топ-уровня, которой удалось выйти в полуфинал ЛЧ в прошлом сезоне и которая играет характерным образом.

Мы должны быть полностью сконцентрированы на том, что они смогут нам противопоставить, как они двигаются и играют.

Мы добились хорошего результата во Франции, что немного меняет расклад сил в группе, и теперь эти две игры против Аякса действительно имеют большое значение, поскольку у них очень сильная команда“, - цитирует специалиста пресс-служба “синих“.

Матч Аякс - Челси состоится в среду, 23-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Фрэнк Лэмпард, Аякс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь