Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

Шахтер примет загребское Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Все детали предстоящего противостояния читай на Спорт bigmir)net.

На этой неделе состоятся матчи третьего тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с загребским Динамо.

Шахтер - Динамо Загреб

Лига чемпионов, 3-й тур, Группа С

Харьков, стадион ОСК Металлист

22-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Антонио Матеу Лаос (Испания)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Для Шахтер и Динамо это противостояние крайне важно в турнирном плане - сейчас обе команды в своем активе имеют по 3 очка (обе команды обыграли Аталанту и проиграли Манчестер Сити) и делят второе и третье места. К тому же, команды сыграют два матча подряд - вначале в Украине, потом в Хорватии. Так что, две победы могут принести одной из команд путевку в плей-офф.

В своей истории команды дважды проводили поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2008/09. Тогда Шахтер в Донецке выиграл со счетом 2:0, а в ответном поединке в Хорватии “горняки“ выиграли со счетом 3:1.

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча ФК Шахтер Донецк

Кроме того, команды трижды проводили между собой товарищеские встречи - каждая команда по одному разу выиграла и одна игра завершилась вничью.

Что касается выступление команд в первенствах своих стран, то “горняки“ в минувший уик-энд разгромили Колос со счетом 6:0 в рамках УПЛ и после 11-ти туров уверенно лидируют, набрав 33 очка. В свою очередь загребское Динамо в рамках чемпионата Хорватии обыграло ХФК Горицу со счетом 4:2, и занимает первую строчку в турнирной таблице, имея 25 очков и один матч в запасе.

Шахтер

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча ФК Шахтер Донецк

В целом “горняки“ к предстоящему поединку подходят без серьезных кадровых потерь, в лазарете находятся Богдан Бутко и Андрей Тотовицкий. Также поединок точно пропустят Майкон, Малышев и Пихаленок.

Зато Исмаили, который пропустил из-за дисквалификации последний матч чемпионата, уже вернулся в общую группу. Под вопросом также участие Давида Хочолавы, хотя в Харьков он прилетел. Манор Соломон также в последнее время тренировался отдельно, но, по словам Каштру, все игроки, прилетевшие в Харьков, готовы выйти на поле.

Отличное выступление в национальном чемпионате вселяет определенную уверенность в подопечных Луиша Каштру, поэтому перспективы в предстоящем поединке у “горняков“ весьма неплохие.

Динамо Загреб

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча twitter.com/gnkdinamo

Динамо в двух последних сезонах становилось чемпионом Хорватии и сейчас также возглавляет турнирную таблицу. Это достаточно гибкая тактическая команда, которая, в основном использует схему с 4-мя защитниками, но в ЛЧ переходит на модель с 3-мя.

Накануне поединка против Шахтера несколько ключевых игроков загребского клуба получили отдых и не играли против Горицы, а вот лучший бомбардир команды Мислав Оршич принял участие в поединке и оформил хет-трик.

В целом к поединку против “горняков“ команда подходит без потерь - в лазарете находится Андрич и форвард Куленович, но на него особо не рассчитывали и когда он был здоров. Есть небольшие опасения по поводу Петковича и Адеми, но, скорее всего, оба игрока смогут сыграть.

Ориентировочные составы

Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча ФК Шахтер Донецк

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Динамо З: Ливакович - Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац - Ольмо, Петкович, Оршич.

Не сыграют: Бутко, Тотовицкий - Андрич.

Под вопросом: Хочолава.

Арбитр

Матч между украинским и хорватским клубами обслужит опытный испанский рефери Матеу Лаос. В прошлом он уже работал на играх “горняков“ - в 2016 году против Андерлехта (1:0) и против Айнтрахта в феврале этого года (1:4).

Также он обслуживал матчи сборной Украины (Хорватия 0:1, Сербия 5:0), Черноморца (Шкендербеу 0:1, победа 7:6 в серии пенальти), Динамо (Манчестер Сити 1:3), Днепра (Тоттенхэм, 1:0).

Знаком Лаос и загребцам - он работал на их встрече против Олимпиакоса в 2015 году. Тогда Динамо уступило 1:2.

Слова тренеров

Луиш Каштру (Шахтер):

"Это будет тяжелая игра против команды, у которой есть определенные шаблонные характеристики. Они повторяются от игры к игре, но постоянно меняют расстановку. Они играли по схеме 5:3:2, еще по схеме 4:3:3, а иногда было и 3:4:3. Динамо играет в длинный пас, к атаке подключаются фланговые игроки и идет передача в зону"

Ненад Белица (Динамо Загреб)

"Наш тренерский штаб следил за выступлением Шахтера, но их лига весьма слабая, поэтому поединки внутреннего чемпионата не являются примером. Мы ориентируемся на те матчи, которые были сыграны в Европе в этом и прошлом сезоне. Шахтер - ловкая и быстрая команда, которая хорошо переходит из обороны в атаку, хорошо комбинируют в центре поля. Это очень мощная команда"

Прогноз

Опасения в предстоящем противостоянии представляет Оршич, усилиями которого Динамо в первом туре ЛЧ разгромило Аталанту со счетом 4:0, в то время как “горнякам“ победа над итальянцами во втором туре далась не так легко.

Впрочем, свою роль может сыграть домашний фактор - при поддержке своих фанатов подопечные Каштру способны выдать уверенную игру и взять три очка. Учитывая вышесказанное, ожидаем как минимум 3 гола в этом матче, но победа будет за “горняками“ - 2:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо Загреб, которая начнется 22-го октября в 19:55 по киевскому времени.