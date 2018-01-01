Гвардиола: Мы еще не готовы к победе в Лиге чемпионов

Наставник считает, что его команде нужно работать над реализацией моментов, чтобы выиграть турнир.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после победы в матче АПЛ против Кристал Пэлас (2:0) высказался по поводу плохой реализации его команды.

"У нас было очень много моментов, которые мы упустили, поэтому нам нужно работать над реализацией. Все говорят, что нашей целью должна быть победа в Лиге чемпионов, но мы все еще к этому не готовы.

Да, мы создаем множество моментов и не пропускаем, но нам еще есть куда прибавлять. В последние два сезона мы много создаем и забиваем, но нам, определенно, нужно улучшить реализацию наших моментов", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в следующем матче группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против Аталанты. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка, которая начнется 22-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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