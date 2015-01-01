Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Шахтер — Динамо З рассудит Матеу Лаос

Комментариев: 0
Стали известны судьи на матч "горняков" в третьем туре Лиги чемпионов.
Матч Шахтер — Динамо З рассудит Матеу Лаос

На матч Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо в Харькове назначена испанская бригада арбитров, сообщил официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром будет Антонио Матеу Лаос. Его помощники – Пау Себриан Дэвис  и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Кроме того, двое судей будут отвечать за VAR. Главный – Алехандро Эрнандес, а помогать ему будет Теодоро Собрино.

Матеу Лаос работал на двух матчах Шахтера: против Андерлехта в 2016 году (1:0) и против Айнтрахта в феврале этого года (1:4). Также он обслуживал матчи сборной Украины (Хорватия 0:1, Сербия 5:0), Черноморца (Шкендербеу 0:1, победа 7:6 в серии пенальти), Динамо (Манчестер Сити 1:3), Днепра (Тоттенхэм, 1:0).

Знаком Лаос и загребцам — он работал на их игре против Олимпиакоса в 2015 году. Тогда Динамо уступило 1:2.

Матч Шахтер – Динамо З начнется в 19:55 22 октября.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь