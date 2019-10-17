Лэмпард: Не думаю, что можно увеличить количество матчей в ЛЧ в плотный календарь

Игроки устают от количества игр.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное увеличение количества матчей в Лиге чемпионов с сезона-2024/25.

"Что касается увеличения количества еврокубковых матчей, то не думаю, что их можно втиснуть в и без того плотный календарь.

В таких условиях было бы тяжело поддерживать высокий уровень игры и свежесть футболистов.

Увеличения количества еврокубковых матчей за счет отмены Кубка лиги? Я с симпатией отношусь к Кубку лиги, потому что дважды побеждал в нем как игрок с Челси, и это был мой первый трофей.

Этот турнир дает клубам ощущение, что они могут успешно выступать в домашних матчах, и это важно", - приводит слова Лэмпрада Sky Sports.

Отметим, что президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли утверждал, что каждый должен надеется на победу в Лиге чемпионов.