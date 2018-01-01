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Гасперини: Нам нечего терять с Манчестер Сити

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Аталанта будет играть в открытый футбол.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением по поводу предстоящего матча с Манчестер Сити в Лиге чемпионов. 

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“Манчестер Сити, безусловно, способен выиграть Лигу чемпионов. Что касается нашего предстоящего матча, когда играешь против лучших, нечего терять, от этого игра получается еще более забавной.

Аталанта уже несколько лет добивается хороших результатов, этот энтузиазм помогает нам становиться все лучше и лучше. У нас замечательный состав.

Впереди у нас сложная серия игр: Лацио, Наполи, Сампдория, Манчестер Сити, Кальяри и Удинезе дома“, - цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, что свой последний матч в Лиге чемпионов Аталанта проиграла в драматичном матче против Шахтера.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Манчестер Сити, Лига Чемпионов
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