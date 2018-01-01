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Аньелли - о победе в ЛЧ: Мечта должна оставаться живой

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Лига чемпионов может изменить свой формат.
Андреа Аньелли
Андреа Аньелли
Getty Images

Председатель совета директоров Ювентуса и президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли поделился мнением об изменение формата проведения Лиги чемпионов.

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“Если думать о групповом этапе Лиги чемпионов, любой из нас может угадать 15-16 команд, которые гарантированно там окажутся. Почти понятно, кто займет два первых места в каждой группе.

Мы хотим, чтобы было больше равных матчей. У каждого должна быть мечта о победе в Лиге чемпионов. Мечта должна оставаться живой.

Самый большой вызов для нас - прийти к согласию по вопросу платформы, которая будет интересна европейским клубам.

Нужно понять, хотят ли середняки из топ-5 лиг бороться с чемпионами из лиг послабее, или же они хотят прорыва, но у них не те же средства“, - цитирует слова Аньелли Leaders Week.

Напомним, что УЕФА представило название нового турнира.

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Теги: Андреа Аньелли, Лига чемпионов
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