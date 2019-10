Мотивация дня: речь тренера Зальцбурга в перерыве матча с Ливерпулем

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль едва не потерял очки в матче против РБ Зальцбург (4:3).

После первого тайма австрийская команда уступала 3:0, но пламенная речь тренера Джесси Марша в перерыве вдохновила футболистов на камбэк.

Not really sure what Jesse Marsch is saying to his team in this video, but it has me ready to run through a brick wall 😤 @jessemarsch #RBSalzburg #KoenigsCLasse #UCL #USMNT #LIVSAL #LFCRBS pic.twitter.com/gpYAPjdADM