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Мотивация дня: речь тренера Зальцбурга в перерыве матча с Ливерпулем

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Джесси Марш "зарядил" своих подопечных в раздевалке.
Джесси Марш
Джесси Марш
Getty Images

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль едва не потерял очки в матче против РБ Зальцбург (4:3).

После первого тайма австрийская команда уступала 3:0, но пламенная речь тренера Джесси Марша в перерыве вдохновила футболистов на камбэк.

“Это не какой-то гребаный товарняк, это матч Лиги чемпионов! Мы должны играть жестче, особенно с Ван Дейком, мы слишком его уважаем. Сильны ли они? Да. Но это не значит, что мы должны их жалеть, не рубиться в подкатах и не бороться за победу. Они должны понимать, что мы приехали сюда, чтобы сражаться, а не просто поиграть. Мы приехали не просто сыграть матч, а играть его по-настоящему!

Мы обсудим тактику, но когда мы вернемся на поле, мы будем уверены в себе. Покажите мне свое чертово желание бороться. Мы и до этого знали, что они сильны, но мы можем играть лучше и показать наш футбол. Уверенность в себе и мощь - вот в чем сила. Они не особо сильны в стандартах. Ну же, мы можем больше!“,- заявил Марш.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Ред Булл Зальцбург.

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Теги: футбол, Джесси Марш, Ред Булл Зальцбург, Ливерпуль, Лига чемпионов
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