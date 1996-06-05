Мотивация дня: речь тренера Зальцбурга в перерыве матча с Ливерпулем

Джесси Марш "зарядил" своих подопечных в раздевалке.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль едва не потерял очки в матче против РБ Зальцбург (4:3).

После первого тайма австрийская команда уступала 3:0, но пламенная речь тренера Джесси Марша в перерыве вдохновила футболистов на камбэк.

Not really sure what Jesse Marsch is saying to his team in this video, but it has me ready to run through a brick wall 😤 @jessemarsch #RBSalzburg #KoenigsCLasse #UCL #USMNT #LIVSAL #LFCRBS pic.twitter.com/gpYAPjdADM — Banter FC (@BanterFC5) October 4, 2019

“Это не какой-то гребаный товарняк, это матч Лиги чемпионов! Мы должны играть жестче, особенно с Ван Дейком, мы слишком его уважаем. Сильны ли они? Да. Но это не значит, что мы должны их жалеть, не рубиться в подкатах и не бороться за победу. Они должны понимать, что мы приехали сюда, чтобы сражаться, а не просто поиграть. Мы приехали не просто сыграть матч, а играть его по-настоящему!

Мы обсудим тактику, но когда мы вернемся на поле, мы будем уверены в себе. Покажите мне свое чертово желание бороться. Мы и до этого знали, что они сильны, но мы можем играть лучше и показать наш футбол. Уверенность в себе и мощь - вот в чем сила. Они не особо сильны в стандартах. Ну же, мы можем больше!“,- заявил Марш.

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