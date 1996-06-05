Гнабри - лучший игрок второго тура Лиги чемпионов

Хавбек Баварии оформил покер в ворота Тоттенхэма.

Полузащитник мюнхенской Баварии Серж Гнабри стал лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Немец стал автором покера в ворота Тоттенхэма (7:2).

В голосовании Серж обошел нападающего Брюгге Денниса Бонавентуре, форварда Барселоны Луиса Суареса и защитника Боруссии Д Аштрафа Хакими.

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