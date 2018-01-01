Бэйл опоздал на матч против Брюгге в рамках Лиги чемпионов

Валлийский футболист приехал на стадион спустя четыре минуты после начала поединка.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл с опозданием приехал на минувший матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге, который завершился вничью (2:2).

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Как сообщает Daily Mail, валлиец приехал на Сантьяго Бернабеу, когда команды уже сыграли четыре минуты поединка. Бэйл не был включен в заявку на поединок, но руководство "сливочных" потребовало, чтобы он присутствовал на матче.

На данный момент неизвестно, будет ли Королевский клуб наказывать Бэйла за опоздание. К тому же, это не первый скандал с его участием. Ранее он отказался держать символ Реала перед матчем с ПСЖ.

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Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу.