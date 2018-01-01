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Зенит - Бенфика 3:1 видео голов и обзор матча группового этапа Лиги чемпионов

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Российский клуб уверенно обыграл "орлов" в матче Лиги чемпионов.

Зенит - Бенфика: видео голов
Зенит - Бенфика: видео голов
Getty Images

Питерский Зенит обыграл португальскую Бенфику со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В середине первого тайма счет в поединке открыл Артем Дзюба. Бенфика пыталась как-то повлиять на итоговый результат, но дважды пропустила в конце встречи. Взятие ворот от Де Томаса стало лишь "голом престижа".

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - Бенфика:

Зенит - Бенфика 3:1
Голы: Дзюба, 22, Диаш, 70 (в свои ворота), Азмун, 78 - Де Томас, 85

Зенит: Лунев - Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Дриусси, Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68) - Азмун (Ерохин, 81), Дзюба

Бенфика: Влаходимос - Тавареш, Диаш, Жардел, Гримальдо — Пирес, Фейса (Кайо, 60) - Пицци (Винисиус 60), Таарабт, Силва - Сеферович (Де Томас, 80)

Предупреждение: Ракицкий

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Теги: Зенит, Бенфика, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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