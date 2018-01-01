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Лилль - Челси 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Лондонский клуб в тяжелом матче сумел обыграть французский Лилль в еврокубковом поединке.

Лилль - Челси: видео голов
Лилль - Челси: видео голов
Getty Images

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Челси на выезде обыграл Лилль.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счет в поединке в середине первого тайма благодаря точному удару Тамми Абрахама, но спустя 10 минут "доги" восстановили паритет. Решающий гол был забит уже в конце встречи, а отметился им Виллиан.

Смотрите видео голов и обзор матча Лилль - Челси:

Лилль - Челси 1:2
Голы: Осимхен, 33 - Абрахам, 22, Виллиан, 78

Лилль: Меньян - Челик, Фонте, Магальяйнс, Мандава - Андре (Санчеш, 68), Сумаре - Араужо (Шека, 75), Иконе (Язычи, 62), Бамба - Осимхен

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Томори - Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо - Виллиан (Педро, 84), Абрахам, Маунт (Ковачич, 87)

Предупреждения: Иконе - Джеймс

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Теги: Лилль, Челси, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов, футбол
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