Лилль - Челси 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Лондонский клуб в тяжелом матче сумел обыграть французский Лилль в еврокубковом поединке.

Лилль - Челси: видео голов Getty Images

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Челси на выезде обыграл Лилль.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счет в поединке в середине первого тайма благодаря точному удару Тамми Абрахама, но спустя 10 минут "доги" восстановили паритет. Решающий гол был забит уже в конце встречи, а отметился им Виллиан.

Смотрите видео голов и обзор матча Лилль - Челси:

Лилль - Челси 1:2

Голы: Осимхен, 33 - Абрахам, 22, Виллиан, 78

Лилль: Меньян - Челик, Фонте, Магальяйнс, Мандава - Андре (Санчеш, 68), Сумаре - Араужо (Шека, 75), Иконе (Язычи, 62), Бамба - Осимхен

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Томори - Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо - Виллиан (Педро, 84), Абрахам, Маунт (Ковачич, 87)

Предупреждения: Иконе - Джеймс