Лилль - Челси 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лондонский клуб в тяжелом матче сумел обыграть французский Лилль в еврокубковом поединке.
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Челси на выезде обыграл Лилль.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счет в поединке в середине первого тайма благодаря точному удару Тамми Абрахама, но спустя 10 минут "доги" восстановили паритет. Решающий гол был забит уже в конце встречи, а отметился им Виллиан.
Смотрите видео голов и обзор матча Лилль - Челси:
Лилль - Челси 1:2
Голы: Осимхен, 33 - Абрахам, 22, Виллиан, 78
Лилль: Меньян - Челик, Фонте, Магальяйнс, Мандава - Андре (Санчеш, 68), Сумаре - Араужо (Шека, 75), Иконе (Язычи, 62), Бамба - Осимхен
Челси: Кепа - Аспиликуэта, Зума, Томори - Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо - Виллиан (Педро, 84), Абрахам, Маунт (Ковачич, 87)
Предупреждения: Иконе - Джеймс
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