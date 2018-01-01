Валенсия - Аякс 0:3 видео голов и обзор матча второго тура Лиги чемпионов

Валенсия на своем поле уступила Аяксу в рамках группового этапа еврокубкового турнира.

Валенсия - Аякс: видео голов Getty Images

Амстердамский Аякс в гостях разгромил Валенсию в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Гости забили три безответных гола в ворота соперника, правда “летучие мыши“ имели возможность отыграть как минимум один мяча, но Парехо не смог реализовать пенальти на 25-й минуте встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия - Аякс:

Валенсия - Аякс 0:3

Голы: Зийех, 8, Промес, 34, Ван де Беек, 67

Валенсия: Силлессен - Васс. Гарай, Паулиста, Коста - Торрес (Черышев, 76), Парехо, Коклен (Коррейя, 70), Гедеш - Родриго, Гомес (Ли Кан Ин, 57)

Аякс: Онана - Дест, Велтман, Блинд, Тальяфико - Альварес, Ван де Беек (Де Йонг, 88), Мартинес - Зийех (Хунтелар, 85), Тадич, Промес (Нерес, 81)

Предупреждения: Хайме, Ли Кан Ин, Гарай - Велтман, Тальяфико, Мартинес, Онана, Промес, Блинд

На 25-й минуте Парехо не реализовал пенальти.