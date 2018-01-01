РБ Лейпциг - Лион 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

РБ Лейпциг после победы в первом туре Лиги чемпионов потерпел поражение от Лиона на своем поле.

РБ Лейпциг - Лион: видео голов Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле потерпел поражение от Лиона.

"Быки" всухую уступили в этом поединке, пропустив два гола. При этом немцы имели возможность отыграть мячи, но Лейпциг так и не порадовал фанатов взятием чужих ворот.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Лион:

РБ Лейпциг - Лион 0:2

Голы: Депай, 11, Терье, 65

РБ Лейпциг: Гулачи - Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Конате (Мукиеле, 23) - Халстенберг, Сабитцер, Лаймер, Айдара (Форсберг, 58), Клостерманн - Вернер, Поульсен

Лион: Лопеш - Андерсен, Марсело, Марсал - Дюбуа, Мендес, Тусар, Ауар (Жан Лукас, 87), Коне - Депай (Дембеле, 79), Терье (Траоре, 69)

Предупреждения: Айдара, Упамекано, Орбан