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Гвардиола: Я постоянно извиняюсь перед Фоденом

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Тренер Манчестер Сити разочарован, что у Фодена мало игрового времени.
Фил Фоден
Фил Фоден
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что постоянно просит прощение у Фила Фодена за то, что тот слишком мало играет.

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“Он заслуживает больше игрового времени, я хочу давать ему время на поле. Каждый раз, когда я не выпускаю его, я подхожу к нему и извиняюсь. 

Но у нас столько игроков на эту позицию, мне очень жаль. Лучший способ расти футболисту - это игровое время на поле, но он еще такой молодой.

В будущем он станет невероятным игроком, мы очень верим в него“, - приводит слова Пепа Manchestereveningnews.co.uk.

Отметим, что в последнем матче Лиги чемпионов Фоден вышел на 90+1 минуте. Однако он сумел забить в ворота Динамо Загреба.

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Теги: Пеп Гвардиола, Фил Фоден, Манчестер Сити
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