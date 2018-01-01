Стартовала продажа билетов на матч ЛЧ Шахтер - Динамо Загреб
Поединок состоится 22-го октября на ОСК Металлист в Харькове.
Сегодня, 3-го октября, стартовала свободная продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Динамо Загреб.
Минимальная стоимость пропуска составляет 100 гривен, а максимальная - 1700. Билеты можно приобрести посредством официального сайта, в кассах стадиона и розничной сети города Харьков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Напомним, поединок Шахтер - Динамо З состоится 22-го октября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.
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