Стартовала продажа билетов на матч ЛЧ Шахтер - Динамо Загреб

Поединок состоится 22-го октября на ОСК Металлист в Харькове.

Сегодня, 3-го октября, стартовала свободная продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Динамо Загреб.

Минимальная стоимость пропуска составляет 100 гривен, а максимальная - 1700. Билеты можно приобрести посредством официального сайта, в кассах стадиона и розничной сети города Харьков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, поединок Шахтер - Динамо З состоится 22-го октября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.