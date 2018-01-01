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Генк - Наполи 0:0 видео обзор матча Лиги чемпионов

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Команды расписали мировую в Бельгии.

Генк и Наполи разошлись миром
Генк и Наполи разошлись миром
Getty Images

Генк и Наполи не выявили сильнейшего в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Вашему вниманию видео обзор матча Генк - Наполи:

Генк — Наполи 0:0

Генк: Куке — Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен — Берге, Грошовски — Ито, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пейнтсил, 89) — Самата

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Малькюи, 33) — Кальехон, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис — Милик (Льоренте, 72), Лосано

Предупреждения: Ито — Милик, Руис

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Теги: футбол, Наполи, Генк, видео обзор матча, Лига чемпионов
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