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Лэмпард: В матче против Лилля Челси показало прогресс

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Наставник "синих" назвал главную проблему своих подопечных.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился своими эмоциями от выездной победы над Лиллем (1:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Это был тяжелый матч если учесть, насколько силен Лилль в атаке. Свой эффект дала и поддержка фанатов. Когда соперник двигался в сторону наших ворот, нам было еще тяжелее. 

После проигрыша от Валенсии победить сегодня было очень важно. Куда бы ты ни поехал в Европе - всегда будет непросто.

В начале поединка мы контролировали ситуацию, потом нам удалось забить. Тем не менее, стандарты - главная проблема для нас. Мы должны продолжать усовершенствовать их. Но в целом по той игре, которую мы показали, мы заслужили победить.

Мы с невероятным уважением относимся к нашей академии. И сегодня мы показали прогресс команды“, - заявил Лэмпард в интервью официальному сайту УЕФА.

Ознакомьтесь также с результатами матчей Лиги чемпионов и турнирными таблицами турнира.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Лилль, Фрэнк Лэмпард
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