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Месси: Я устал

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Аргентинский футболист рад вернуться на поле.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу над Интером (2:1) во втором туре Лиги чемпионов.

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“Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача команды - занять первое место, но Интер непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями.

К счастью, нам удалось добиться своего. Победа - хороший результат“, - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что аргентинский футболист был травмирован в матче чемпионата Испании.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Интер, Лига чемпионов
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