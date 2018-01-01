Месси: Я устал

Аргентинский футболист рад вернуться на поле.

Лидер Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу над Интером (2:1) во втором туре Лиги чемпионов.

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“Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача команды - занять первое место, но Интер непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями.

К счастью, нам удалось добиться своего. Победа - хороший результат“, - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что аргентинский футболист был травмирован в матче чемпионата Испании.