Экс-нападающий Зари - один из претендентов на звание лучшего игрока тура в ЛЧ
Деннис Бонавентуре оформил дубль в ворота Реала.
УЕФА объявил имена четырех лучших игроков второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В списке оказались Серж Гнабри (Бавария), Деннис Бонавентуре (Брюгге), Луис Суарес (Барселона) и Ашраф Хакими (Боруссия Д).
Победитель будет определен путем голосования на сайте УЕФА.
Напомним, Гнабри отметился четырьмя голами в матче против Тоттенхэма (7:2). Бывший игрок луганской Зари Бонавентуре оформил дубль в ворота Реала (2:2). Два гола Суареса принесли его команде победу над Интером (2:1), а дубль Хакими помог Боруссии Д обыграть на выезде Славию (0:2).
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