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Экс-нападающий Зари - один из претендентов на звание лучшего игрока тура в ЛЧ

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Деннис Бонавентуре оформил дубль в ворота Реала.
Деннис Бонавентуре
Деннис Бонавентуре
Getty Images

УЕФА объявил имена четырех лучших игроков второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В списке оказались Серж Гнабри (Бавария), Деннис Бонавентуре (Брюгге), Луис Суарес (Барселона) и Ашраф Хакими (Боруссия Д).

Победитель будет определен путем голосования на сайте УЕФА.

Напомним, Гнабри отметился четырьмя голами в матче против Тоттенхэма (7:2). Бывший игрок луганской Зари Бонавентуре оформил дубль в ворота Реала (2:2). Два гола Суареса принесли его команде победу над Интером (2:1), а дубль Хакими помог Боруссии Д обыграть на выезде Славию (0:2).

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Брюгге, Деннис Бонавентуре
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