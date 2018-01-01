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Клопп: Мы смогли нанести ответный удар

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Главный тренер "мерсисайдцев" доволен, что команда смогла забить победный гол.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги матча в Лиге чемпионов с Ред Булл Зальцбург (4:3).

"Лучше выучить урок во время матча, чем говорить об этом после него.

Думаю, что мы показали отличную игру в первые 30 минут. Затем соперник изменил схему, и мы потеряли контроль над мячом, что вызвало у нас проблемы.

Было действительно трудно вернуться в игру. Мы дождались, пока они забили третий гол, затем мы смогли нанести ответный удар.

Я не злюсь. Я видел, что мы играли очень хорошо и изо всех сил старались вернуться в игру, забили отличный мяч. Не нужно забивать шесть или семь голов", - приводит слова Клопа BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Ред Булл Зальцбург, Лига чемпионов
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