Вальверде: Интер - отличная команда

Главный тренер "сине-гранатовых" похвалил соперника.

Главный тренер Барселона Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Интером (2:1) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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“Я скажу, что это справедливый результат, а тренер Интера скажет, что это не так.

Интер - отличная команда, и они доказали это в первом тайме. Мы вышли бороться во втором тайме и забили решающие голы.

“Нерадзурри“ выиграли свои первые шесть матчей в Серии А и забили при первой же возможности. Мы внесли изменения, взвинтили темп, и это оказало большое влияние на игру.

Мы знаем, что Месси уникален, понятно, что он делает разницу. Он был не в лучшей физической форме, но он прибавляет.

Позже мы увидели его пас во время второго гола, так что дела у него идут на лад“, - рассказал Вальверде для Football Italia.

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