Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте: Наша ситуация в Лиге чемпионов очень тяжелая

Комментариев: 0
Итальянский специалист считает, что его подопечные незаслуженно проиграли Барселоне.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал поражение от Барселоны (2:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Игроки отдали все, они проявили характер и смелость, но мы потерпели поражение. Мы должны разобраться, в каком месте команда может улучшить свои показатели, чтобы не страдать от таких результатов. Мы не вернемся домой счастливыми, это не менталитет великого клуба.

Интер выступил хорошо, но в двух поединках у нас всего один пункт. Ситуация в Лиге чемпионов очень тяжелая. Если мы хотим исправить положение, то нам нужно подходить к матчам со злостью.

Мы незаслуженно проиграли Барселоне, но в то же время мы продолжим работать и становиться сильнее“, - заявил Конте на пресс-конференции.

Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Интер.

Поделись:
Теги: футбол, Интер, Барселона, Лига чемпионов, Антонио Конте
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь