Конте: Наша ситуация в Лиге чемпионов очень тяжелая

Итальянский специалист считает, что его подопечные незаслуженно проиграли Барселоне.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал поражение от Барселоны (2:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Игроки отдали все, они проявили характер и смелость, но мы потерпели поражение. Мы должны разобраться, в каком месте команда может улучшить свои показатели, чтобы не страдать от таких результатов. Мы не вернемся домой счастливыми, это не менталитет великого клуба.

Интер выступил хорошо, но в двух поединках у нас всего один пункт. Ситуация в Лиге чемпионов очень тяжелая. Если мы хотим исправить положение, то нам нужно подходить к матчам со злостью.

Мы незаслуженно проиграли Барселоне, но в то же время мы продолжим работать и становиться сильнее“, - заявил Конте на пресс-конференции.

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