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Славия - Боруссия Д 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Подопечные Люсьена Фавра одержали уверенную победу в Праге.

Славия уступила Боруссии
Славия уступила Боруссии
Getty Images

Дортмундская Боруссия на выезде обыграла пражскую Славию в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Дубль в свой актив записал Ашраф Хакими.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Славия - Боруссия Д:   

Славия – Боруссия Д 0:2

Голы: Хакими, 35, 89.

Славия: Колар – Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржил – Шевчик, Соучек – Масопуст (Зелени, 76), Станчу (Шкода, 83), Олайинка – Тецл (ван Бюрен, 59).

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилейни, Витсель – Санчо (Т. Азар, 74), Брандт (Гетце, 90+2), Хакими (Загаду, 90) – Ройс.

Предупреждения: Шевчик, Говорка – Пищек.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Славия (Прага), видео голов, обзор матча, Лига чемпионов
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