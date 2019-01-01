Ливерпуль - РБ Зальцбург 4:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Быки" навязали хозяевам поля настоящую борьбу.

Ливерпуль обыграл РБ Зальцбург Getty Images

Ливерпуль принимал Ред Булл Зальцбург в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Австрийская команда сумела отыграться после счета 3:0, но гол Мохамеда Салаха принес победу “красным“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Ред Булл Зальцбург:

Ливерпуль - Ред Булл Зальцбург 4:3

Голы: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 - Хван Хи Чхан, 39, Минамино, 56, Холанд, 60

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62) - Салах (Кейта, 90+1), Фирмино, Мане.

РБ Зальцбург: Станкович - Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер - Минамино, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71) - Дака (Холанд, 57), Хван Хи Чхан.

Предупреждение: Фабиньо.