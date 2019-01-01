Барселона одержала волевую победу над Интером

Каталонцы сумели одержать свою первую победу в нынешнем сезоне в ЛЧ.

Каталонская Барселона благодаря дублю Суареса одержала волевую победу над Интером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Интер шокировал хозяев уже на 3-й минуте матча. Санчес воспользовался провалом Барселоны в центре обороны, отлично отдал на Лаутаро Мартинеса, который в падении классно пробил в дальний угол, открыв счет в матче.

В дальнейшем первым тайм прошел под диктовку Интера, который плотно отошел в оборону и ничего не дал сделать Барселоне впереди, зато сам опасно контратаковал. Например, на 38-й минуте Кандрева навесил в штрафную хозяев, и Тер Штегену пришлось делать сэйв после удара головой Мартинеса. Почти сразу Сенси и Алексис Санчес пробили мимо с убойных позиций.

Все изменил выход Артуро Видаля после перерыва, в результате чего Барселона перестроилась, к чему в Интере оказались не готовы. Почти сразу после выхода на поле Видаль отметился голевой передачей на Суареса, который на линии штрафной положил корпус и загнал мяч в дальний угол.

А в концовке матча Суарес принес Барселоне победу. . Месси классно протащил мяч к штрафной и отпасовал налево Суаресу, а тот оторвался от оппонента, оказался перед Хандановичем и хладнокровно того переиграл.

Барселона добыла свою первую победу в этой Лиге чемпионов, благодаря чему с Боруссией Д возглавляет турнирную таблицу в группе с 4 очками. Интер с одним очком – третий.

Барселона — Интер 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 — Мартинес, 2



Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Семеду — Артур, Бускетс (Видаль, 53), де Йонг — Месси, Л. Суарес, Гризманн (Дембеле, 65).



Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Д'Амброзио, 71), Барелла, Брозович, Сенси (Политано, 79), Асамоа — Мартинес, Санчес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Гризманн, Пике, Роберто, Видаль — Барелла, Санчес.