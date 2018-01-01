Лига чемпионов: Боруссия Д обыграла Славию, Генк и Наполи разошлись миром
Состоялись очередные матчи второго тура группового этапа еврокубкового турнира.
Славия - Боруссия Д - 0:2
Голы: Хакими, 35, 89.
Славия: Колар - Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржил - Шевчик, Соучек - Масопуст (Зелени, 76), Станчу (Шкода, 83), Олайинка - Тецл (ван Бюрен, 59).
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру - Дилейни, Витсель - Санчо (Т. Азар, 74), Брандт (Гетце, 90+2), Хакими (Загаду, 90) - Ройс.
Предупреждения: Шевчик, Говорка - Пищек.
Генк - Наполи - 0:0
Генк: Куке - Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен - Берге, Грошовски - Ито, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пейнтсил, 89) - Самата
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Малькюи, 33) - Кальехон, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис - Милик (Льоренте, 72), Лосано
Предупреждения: Ито - Милик, Руис
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