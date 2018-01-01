Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо U-19 - Шкендия U-19 8:0 Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Комментариев: 0
Киевляне в домашнем матче уничтожили своего соперника.

Динамо обыграло Шкендию
Динамо обыграло Шкендию
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 разгромило Шкендию в рамках первого раунда Юношеской лиги УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо U-19 - Шкендия U-19:

Динамо U-19 - Шкендия U-19 - 8:0

Голы: Ванат (2, с пенальти; 51), Надольский (13; 41), Волошин (25; 75), Шулянский (56), Исаенко (90+6, с пенальти).

Динамо U-19: Нещерет - Скорко, Биловар, Вивчаренко, Забарный (Сирота, 60) - Надольский (Окоро, 60), Волошин, Шулянский (Бодня, 71), Михайленко - Ванат (Исаенко, 60), Ефименко (Близниченко, 46).

Шкендия U-19: Амзаи - Бекжири, Реджепи (Алии, 64), Якупи (Гаши, 46), Фетаи - Цубер (Нуредини, 77), Синани, Реджепи - Мурати, Адеми (Ракипи, 46), Спахиу (Элези, 64).

Предупреждения: Окоро (88) - Реджепи (38).

Поделись:
Теги: футбол, Динамо U-19, видео голов, обзор матча, Юношеская лига УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь