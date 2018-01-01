Динамо U-19 поиздевалось над соперником в Юношеской лиге УЕФА

"Киевляне" крупно обыграли ровесников из Северной Македонии.

Динамо U-19 разгромило Шкендию в рамках матча первого раунда Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка забили ровесникам из Северной Македонии восемь безответных мячей.

Динамо U-19 - Шкендия U-19 - 8:0



Голы: Ванат (2, с пенальти; 51), Надольский (13; 41), Волошин (25; 75), Шулянский (56), Исаенко (90+6, с пенальти).



Динамо U-19: Нещерет - Скорко, Биловар, Вивчаренко, Забарный (Сирота, 60) - Надольский (Окоро, 60), Волошин, Шулянский (Бодня, 71), Михайленко - Ванат (Исаенко, 60), Ефименко (Близниченко, 46).



Шкендия U-19: Амзаи - Бекжири, Реджепи (Алии, 64), Якупи (Гаши, 46), Фетаи - Цубер (Нуредини, 77), Синани, Реджепи - Мурати, Адеми (Ракипи, 46), Спахиу (Элези, 64).

Предупреждения: Окоро (88) - Реджепи (38).

Отметим, что ответный матч состоится в Северной Македонии 23-го октября. Победитель пары во втором раунде сыграет с победителем противостояния Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция).