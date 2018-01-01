Стала известна причина замены Куртуа в перерыве матча с Брюгге
Голкипер почувствовал недомогание и отправился в больницу.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан принял решение заменить Тибо Куртуа в перерыве матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Брюгге (2:2). Перед этим бельгийца освистали собственные болельщики из-за двух пропущенных голов.
Куртуа не вышел на вторую половину поединка из-за головокружения и проблем с желудком, сообщает Marca.
Из-за плохого самочувствия вратарь даже не смог управлять автомобилем после матча, поэтому его отцу пришлось забрать сына со стадиона и отвезти в больницу.
Подробности о состояния здоровья футболиста пока неизвестны.
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