Стала известна причина замены Куртуа в перерыве матча с Брюгге

Голкипер почувствовал недомогание и отправился в больницу.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан принял решение заменить Тибо Куртуа в перерыве матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Брюгге (2:2). Перед этим бельгийца освистали собственные болельщики из-за двух пропущенных голов.

Куртуа не вышел на вторую половину поединка из-за головокружения и проблем с желудком, сообщает Marca.

Из-за плохого самочувствия вратарь даже не смог управлять автомобилем после матча, поэтому его отцу пришлось забрать сына со стадиона и отвезти в больницу.

Подробности о состояния здоровья футболиста пока неизвестны.

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