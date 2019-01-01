Роналду установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Звездный форвард продолжает вписывать свое имя в историю футбола.

Во вторник, 1-го октября, туринский Ювентус на своем поле обыграл Байер со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В стартовом составе “старой сеньоры“ вышел форвард Криштиану Роналду, который отыграл все 90 минут поединка. Для португальского форварда эта победа стала 102-й в рамках турнира, что является новым рекордом.

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Португалец по данному показателю обошел голкипера Порту Икера Касильяса (101 победа) и бывшего полузащитника Барселоны Хави (91 победа).

Отметим, что на 89-й минуте встречи Роналду забил гол в ворота леверкузенского клуба, установив окончательный счет матча.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Роналду провел 2 поединка в футболке “бьянконери“, отличившись одним голом.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ювентус - Байер.