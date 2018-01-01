Пятов попал в сборную дня Лиги чемпионов по версии WhoScored
Украинский голкипер получил высокую оценку за свою игру в матче против Аталанты.
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в сборную игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов по версии портала WhoScored.
35-летний голкипер отразил пенальти в поединке против итальянской Аталанты. За свою игру в этом поединке статистический портал поставил Пятову высокую оценку - 8.42.
Напомним, донецкий Шахтер вырвал победу над Аталантой на последней минуте матча. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
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