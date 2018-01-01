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Пятов попал в сборную дня Лиги чемпионов по версии WhoScored

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Украинский голкипер получил высокую оценку за свою игру в матче против Аталанты.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в сборную игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов по версии портала WhoScored.

35-летний голкипер отразил пенальти в поединке против итальянской Аталанты. За свою игру в этом поединке статистический портал поставил Пятову высокую оценку - 8.42.

Напомним, донецкий Шахтер вырвал победу над Аталантой на последней минуте матча. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Вашему вниманию реакция соцсетей на победу "горняков" в матче Лиги чемпионов.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол, символическая сборная
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