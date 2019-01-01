Локомотив - Атлетико 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
"Матрасники" всухую переиграли "железнодорожников".
Во второму туре группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив принимал дома у себя Атлетико.
“Матрасники“ сумели дважды поразить ворота Гильерме. Оба гола пришлись на вторую половину игры.
Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Атлетико:
Локомотив - Атлетико 0:2
Голы: Фелиш, 48, Томас, 58
Локомотив: Гильерме - Игнатьев (Эдер, 80), Чорлука, Хеведес, Рыбус - Мурильо, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Крыховяк, Мариу - Смолов (Коломейцев, 83)
Атлетико: Облак - Ренан, Хименес, Фелипе, Ариас - Коке (Корреа, 87), Сауль, Томас, Фелиш (Эрмосо, 84) - Коста (Лемар, 77), Мората
Предупреждения: Игнатьев, Мариу - Томас, Фелипе
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