Локомотив - Атлетико 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Матрасники" всухую переиграли "железнодорожников".

Атлетико Мадрид Getty Images

Во второму туре группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив принимал дома у себя Атлетико.

“Матрасники“ сумели дважды поразить ворота Гильерме. Оба гола пришлись на вторую половину игры.

Смотрите видео голов и обзор матча Локомотив - Атлетико:

Локомотив - Атлетико 0:2

Голы: Фелиш, 48, Томас, 58

Локомотив: Гильерме - Игнатьев (Эдер, 80), Чорлука, Хеведес, Рыбус - Мурильо, Жемалетдинов (Идову, 33), Баринов, Крыховяк, Мариу - Смолов (Коломейцев, 83)

Атлетико: Облак - Ренан, Хименес, Фелипе, Ариас - Коке (Корреа, 87), Сауль, Томас, Фелиш (Эрмосо, 84) - Коста (Лемар, 77), Мората

Предупреждения: Игнатьев, Мариу - Томас, Фелипе