Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречались Црвена Звезда - Олимпиакос.
Первый тайм уверенно выиграли греки. После перерыва в составе Олимпиакоса случилось удаление на 57-й минуте, что не могло не повлиять на ход встречи. Сербы сумели забить три мяча в ворота греков. Окончательный счет 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Олимпиакос:
Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1
Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 - Семеду, 37
Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Каньяс (Петрович, 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боачи, 61), Томане
Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Ловера (Поденсе, 61), Герреро
Предупреждения: Родич, ван Ла Парра, Бензия, Боачи, Петрович, Торосидис, Марин
Удален: Бензия, 57.
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