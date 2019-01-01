Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Сербы смогли одержать волевую победу над греками.

Црвена Звезда одержала волевую победу
Црвена Звезда одержала волевую победу
Getty Images

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречались Црвена Звезда - Олимпиакос.

Первый тайм уверенно выиграли греки. После перерыва в составе Олимпиакоса случилось удаление на 57-й минуте, что не могло не повлиять на ход встречи. Сербы сумели забить три мяча в ворота греков. Окончательный счет 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Олимпиакос:

Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1

Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 - Семеду, 37

Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Каньяс (Петрович, 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боачи, 61), Томане

Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Ловера (Поденсе, 61), Герреро

Предупреждения: Родич, ван Ла Парра, Бензия, Боачи, Петрович, Торосидис, Марин

Удален: Бензия, 57. 

Поделись:
Теги: Црвена Звезда, Олимпиакос, Лига чемпионов, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь