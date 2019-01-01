Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Сербы смогли одержать волевую победу над греками.

Црвена Звезда одержала волевую победу Getty Images

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречались Црвена Звезда - Олимпиакос.

Первый тайм уверенно выиграли греки. После перерыва в составе Олимпиакоса случилось удаление на 57-й минуте, что не могло не повлиять на ход встречи. Сербы сумели забить три мяча в ворота греков. Окончательный счет 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Олимпиакос:

Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1

Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боачи, 90 - Семеду, 37

Црвена Звезда: Борян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич, 55), Каньяс (Петрович, 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боачи, 61), Томане

Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Масурас (Эльабделлауи, 79), Бензия, Ловера (Поденсе, 61), Герреро

Предупреждения: Родич, ван Ла Парра, Бензия, Боачи, Петрович, Торосидис, Марин

Удален: Бензия, 57.