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Галатасарай - ПСЖ 0:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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ПСЖ минимально обыграл Галатасарай на его поле.

Галатасарай - ПСЖ
Галатасарай - ПСЖ
Getty Images

Парижане добыли победу во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над Галатасараем. 

ПСЖ сумел отличиться лишь раз, благодаря голу Икарди.

Смотрите видео голов и обзор матча Галатасарй - ПСЖ:

Галатасарай - ПСЖ 0:1

Голы: Икарди, 52

Галатасарай: Муслера - Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Байрам, 77) - Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Донк, Сери, Бабел (Андоне, 64) - Фалькао

ПСЖ: Навас - Бернат, Кимпембе, Силва, Менье - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Эррера, 83), Икарди (Мбаппе, 61), Сарабия (Чупо-Мотинг, 71)

Предупреждения: Маркан - Икарди, Ди Мария, Эррера

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Теги: Галатасарай, ПСЖ, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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