Галатасарай - ПСЖ 0:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
ПСЖ минимально обыграл Галатасарай на его поле.
Парижане добыли победу во втором туре группового этапа Лиги чемпионов над Галатасараем.
ПСЖ сумел отличиться лишь раз, благодаря голу Икарди.
Смотрите видео голов и обзор матча Галатасарй - ПСЖ:
Галатасарай - ПСЖ 0:1
Голы: Икарди, 52
Галатасарай: Муслера - Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Байрам, 77) - Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Донк, Сери, Бабел (Андоне, 64) - Фалькао
ПСЖ: Навас - Бернат, Кимпембе, Силва, Менье - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Эррера, 83), Икарди (Мбаппе, 61), Сарабия (Чупо-Мотинг, 71)
Предупреждения: Маркан - Икарди, Ди Мария, Эррера
Полная версия правил