Лэмпард: К матчу с Лиллем мы должны подойти серьезно

Главный тренер "синих" верит в успех команды во Франции.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча с Лиллем в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Мы должны быть честными. Игра против Валенсии не была худшей для нас.

Мы играли хорошо и должны были получить положительный результат, но это был суровый урок: отключиться на секунду и проиграть.

Лилль может создать много угроз, особенно в нападении. У них много скорости и мастерства.

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После этого будет еще четыре игры, затем мы увидим общую картину. Но, безусловно, к ближайшему матчу мы должны серьезно подготовиться.

Нужно верить, что если мы покажем хороший футбол, то получим желаемый результат“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Напомним, что матч Лилль - Челси состоится сегодня, 2-го октября. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что под руководством Лэмпарда Челси выдал худший старт за 31 сезон.