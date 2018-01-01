Лэмпард: К матчу с Лиллем мы должны подойти серьезно
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча с Лиллем в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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“Мы должны быть честными. Игра против Валенсии не была худшей для нас.
Мы играли хорошо и должны были получить положительный результат, но это был суровый урок: отключиться на секунду и проиграть.
Лилль может создать много угроз, особенно в нападении. У них много скорости и мастерства.
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После этого будет еще четыре игры, затем мы увидим общую картину. Но, безусловно, к ближайшему матчу мы должны серьезно подготовиться.
Нужно верить, что если мы покажем хороший футбол, то получим желаемый результат“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Напомним, что матч Лилль - Челси состоится сегодня, 2-го октября. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что под руководством Лэмпарда Челси выдал худший старт за 31 сезон.
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