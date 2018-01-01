Конте: Интеру не должна дополнительная мотивация в матче с Барселоной
Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с Берселоной во втором туре грцпповго этапа Лиги чемпионов.
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“Наша группа интересная и сложная. Мы оценили это в матче со Славией. Если у вас есть амбиции, и вы хотите пройти как можно дальше, то нужно набирать очки на любом стадионе.
Против Барселоны сложно играть это одна из сильнейших команд в мире и претендент на победу в Лиге чемпионов, но хотим сыграть в свой футбол с должным уважением.
Нам нужно играть интенсивно, поддерживая высокий темп как с мячом, так и без него. Барселона может реализовать любой момент, но это часть процесса. Мы хотим показать, что находимся на правильном пути.
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Нам не нужна мотивация в матче с Барселоной. Только одно имя делает это“, приводит слова Конте Football Italia.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Барселона - Интер, которая начнется 2-го октября в 22:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля.
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