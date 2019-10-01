Гнабри поиздевался над Тоттенхэмом в социальных сетях
Немец продолжает кошмарить "шпор".
Полузащитник Баварии Серж Гнабри после игры с Тоттенхэмом опубликовал запись в Twitter, где подколол “шпор“.
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“Северный Лондон - красный“, - написал Гнабри в своем Twitter, намекая на противостояния Тоттенхэма с Арсеналом.
North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo— Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019
Отметим, что немец начинал свою карьеру в составе Арсенала.
Напомним, что футболист сделал покер в матче со “шпорами“.
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