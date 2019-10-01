Гнабри поиздевался над Тоттенхэмом в социальных сетях

Немец продолжает кошмарить "шпор".

Гнабри после покера в ворота "шпор" Getty Images

Полузащитник Баварии Серж Гнабри после игры с Тоттенхэмом опубликовал запись в Twitter, где подколол “шпор“.

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“Северный Лондон - красный“, - написал Гнабри в своем Twitter, намекая на противостояния Тоттенхэма с Арсеналом.

North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

Отметим, что немец начинал свою карьеру в составе Арсенала.

Напомним, что футболист сделал покер в матче со “шпорами“.

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