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Гнабри поиздевался над Тоттенхэмом в социальных сетях

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Немец продолжает кошмарить "шпор".
Гнабри после покера в ворота "шпор"
Гнабри после покера в ворота "шпор"
Getty Images

Полузащитник Баварии Серж Гнабри после игры с Тоттенхэмом опубликовал запись в Twitter, где подколол “шпор“.

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“Северный Лондон - красный“, - написал Гнабри в своем Twitter, намекая на противостояния Тоттенхэма с Арсеналом.

Отметим, что немец начинал свою карьеру в составе Арсенала.

Напомним, что футболист сделал покер в матче со “шпорами“. 

Видео голов и обзор матча доступен на нашем сайте.

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Теги: Серж Гнабри, Бавария, Арсенал, Тоттенхэм
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