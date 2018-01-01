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Ковач: Ключевым стал второй гол до перерыва

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Главный тренер "Баварии" счастлив успеху в Лондоне.
Нико Ковач поздравляет Гнабри
Нико Ковач поздравляет Гнабри

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал разгромную победу над Тоттенхэмом (7:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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"Фантастический вечер для клуба и немецкого футбола. Это было невероятное выступление. Вся команда заслуживает похвалы. Мы играли как одна команда.

Четыре гола Гнабри - это вишенка на торте. Безусловно, это был его лучший матч. Но также я доволен тем, как он защищался.

К 30-й минуте матча нельзя было сказать, что все закончится со счетом 7:2. У нас были проблемы в обороне, Нойер оставил нас в игре, сделав несколько отличных сэйвов.

После этого мы действовали лучше. Мы забивали в правильное время. Ключевым стал второй гол до перерыва", - рассказал Ковач на пресс-конференции.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Бавария.

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Теги: Нико Ковач, Бавария, Тоттенхэм, Лига чемпионов
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