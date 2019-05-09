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Мораес: Я счастлив победить

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Нападающий "горняков" рад победе в Бергамо.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу над Аталантой (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард сумел отметься голом в первом тайме.

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“Конечно, я счастлив победить. Аталанта - сильная команда. Было сложно играть, но у нас больше опыта выступлений в Лиге чемпионов.

Мы сегодня были воинами на поле и очень довольны этим результатом“, - сказал Жуниор Мораес.

Отметим, что на нашем сайте доступен видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Аталанта, Лига чемпионов
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