Мораес: Я счастлив победить

Нападающий "горняков" рад победе в Бергамо.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу над Аталантой (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард сумел отметься голом в первом тайме.

Читай также: Манчестер Сити уверенно победил Динамо Загреб

“Конечно, я счастлив победить. Аталанта - сильная команда. Было сложно играть, но у нас больше опыта выступлений в Лиге чемпионов.

Мы сегодня были воинами на поле и очень довольны этим результатом“, - сказал Жуниор Мораес.

Отметим, что на нашем сайте доступен видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.