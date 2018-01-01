Симеоне: Матч получился интересным

Главный тренер "матрасников" доволен результатом игры в Москве.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу над Локомотивом (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Я доволен результатом. Мы знали, что придется хорошо поработать с учетом того, как соперник умеет закрываться.

У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Мы были сильнее и опаснее. Поведя в счете, мы стали контролировать игру.

Парти сейчас хорош. Ему нужно продолжать в том же духе. Он с нами уже пять или шесть лет, и я действительно рад тому, как он совмещает талант и работу. У Томаса большое будущее.

Матч получился интересным, хотя мы и не показали своей лучшей игры. В перерыве мы поговорили, после чего начали второй тайм агрессивнее. Это сработало. Наши атакующие игроки проявили себя во всей красе“, - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.