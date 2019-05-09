Додо с Соломоном совершили магию невероятности: реакция соцсетей на победу Шахтера

Вашему вниманию самые яркие высказывания в сети о победе "Горняков" в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв итальянскую Аталанту со счетом 2:1 во втором туре группового этапа.

Мы собрали самые яркие комментарии экспертов и фанатов в социальных сетях о победе "горняков":

Шахтер с великолепной и заслуженной победой. Не хочу выслушивать никакие придуманные на ходу оговорки вроде недостатков Аталанты или Хоффенхайма - это все конкретные мастерство и характер горняков. С чем их и поздравляю! Полагаю, это было второе место в группе... — Artem Frankov (@frankov11) 1 октября 2019 г.

На последних секундах Додо с Соломоном совершили магию невероятности.Забили нужнейший гол и вырвали победу у бергамских выскочек.Так держать!#АталантаШахтер — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 1 октября 2019 г.

Додо - мужик. Вышел сделал результат. Шахтер Донецк, неплохи сыграли, но в обороне надо быть стабильнее.

#АталантаШахтер — Psuonsi (@psuonsi) 1 октября 2019 г.

не могу понять как Шахтёр уже второй год подряд умудряется получать пенальти в свои ворота которых там априори быть не должно даже при наличии ВАР — 🇺🇦 ғᴜʀ ᴇʟsᴋᴇʀ ᴛɪᴍᴏ 🇩🇰 (@vinter_eventyr) 1 октября 2019 г.

отскок, Аталанта как минимум могла трижды забивать, защита ауууу? Где контроль мяча? Две три передачи и потеря, тайсон нет чтобы отдавать передачи, дережировать, сам проходил и вечно терял мяч в центре, что в итоге приводило к контратакам. Командной игры увы нет — VV (@v_nathanson) 2 октября 2019 г.

Перемога є, але не заслужена. Аталанта більше заслуговувала на перемогу, але це - футбол. — Анатолій (@OHrTPL2oVjMTNkE) 2 октября 2019 г.

Хороший вчера был вечер в ЛЧ. Шахтер выжал победу, Реал Мадрид ничью, а Тоттенхэм... скупую мужскую слезу.

В конечном итоге, Хацкевич проиграл команде, которая сыграла вничью с Реалом в Мадриде. — Alex Gramm (@gramm_football) 2 октября 2019 г.

Кст две замены сработали Додо и Соломон. Но пока Каштру себя особо не проявил как по мне. Наигровки еще Фонсекины йдут — Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 1 октября 2019 г.

Аталанта тоже удивляет. Додо вышел на 2-3 минуты и сделал голевую 😄 pic.twitter.com/oYRV32mcdU — Rasul (@spawn969) 1 октября 2019 г.

аталанта, конечно, неплохо дома выступила. а забил им пан соломон после передачи 88 номера. — andriy (@an_gry) 1 октября 2019 г.

Atalanta showing how new they are to the Champions with these simple mistakes. Duvan also showing he’s ready for a bigger challenge guy is on 🔥🔥🔥. Great win from Shakhtar though I see them going through as second or maybe even 1st 👀 #Atalanta #Shakhtar #UCL — 442 Soccer Talk (@442SoccerTalk) 1 октября 2019 г.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.