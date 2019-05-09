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Додо с Соломоном совершили магию невероятности: реакция соцсетей на победу Шахтера

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Вашему вниманию самые яркие высказывания в сети о победе "Горняков" в Лиге чемпионов.
Манор Соломон радуется забитому голу
Манор Соломон радуется забитому голу
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв итальянскую Аталанту со счетом 2:1 во втором туре группового этапа.

Мы собрали самые яркие комментарии экспертов и фанатов в социальных сетях о победе "горняков":

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, реакция сети, футбол
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