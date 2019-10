Додо с Соломоном совершили магию невероятности: реакция соцсетей на победу Шахтера

Донецкий Шахтер одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв итальянскую Аталанту со счетом 2:1 во втором туре группового этапа.

Мы собрали самые яркие комментарии экспертов и фанатов в социальных сетях о победе "горняков":

Atalanta showing how new they are to the Champions with these simple mistakes. Duvan also showing he’s ready for a bigger challenge guy is on 🔥🔥🔥. Great win from Shakhtar though I see them going through as second or maybe even 1st 👀 #Atalanta #Shakhtar #UCL