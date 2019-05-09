Додо с Соломоном совершили магию невероятности: реакция соцсетей на победу Шахтера
Донецкий Шахтер одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв итальянскую Аталанту со счетом 2:1 во втором туре группового этапа.
Мы собрали самые яркие комментарии экспертов и фанатов в социальных сетях о победе "горняков":
Шахтер с великолепной и заслуженной победой. Не хочу выслушивать никакие придуманные на ходу оговорки вроде недостатков Аталанты или Хоффенхайма - это все конкретные мастерство и характер горняков. С чем их и поздравляю! Полагаю, это было второе место в группе...— Artem Frankov (@frankov11) 1 октября 2019 г.
На последних секундах Додо с Соломоном совершили магию невероятности.Забили нужнейший гол и вырвали победу у бергамских выскочек.Так держать!#АталантаШахтер— George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 1 октября 2019 г.
Я кончил, спс #АталантаШахтер— Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 1 октября 2019 г.
Додо - мужик. Вышел сделал результат. Шахтер Донецк, неплохи сыграли, но в обороне надо быть стабильнее.— Psuonsi (@psuonsi) 1 октября 2019 г.
#АталантаШахтер
#АталантаШахтер 1:2— Pound (@pound_sterling) 1 октября 2019 г.
Очень сильно сыграли,
огромнейший потенциал у этого состава,
да! https://t.co/eRX9D2FiuM
не могу понять как Шахтёр уже второй год подряд умудряется получать пенальти в свои ворота которых там априори быть не должно даже при наличии ВАР— 🇺🇦 ғᴜʀ ᴇʟsᴋᴇʀ ᴛɪᴍᴏ 🇩🇰 (@vinter_eventyr) 1 октября 2019 г.
отскок, Аталанта как минимум могла трижды забивать, защита ауууу? Где контроль мяча? Две три передачи и потеря, тайсон нет чтобы отдавать передачи, дережировать, сам проходил и вечно терял мяч в центре, что в итоге приводило к контратакам. Командной игры увы нет— VV (@v_nathanson) 2 октября 2019 г.
ПЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТООООООООВ ТАЩИТЬ ПЕНАЛЬТІ, БРАВОООООООО#АталантаШахтер— Nastya (@iskra0108) 1 октября 2019 г.
Перемога є, але не заслужена. Аталанта більше заслуговувала на перемогу, але це - футбол.— Анатолій (@OHrTPL2oVjMTNkE) 2 октября 2019 г.
Хороший вчера был вечер в ЛЧ. Шахтер выжал победу, Реал Мадрид ничью, а Тоттенхэм... скупую мужскую слезу.— Alex Gramm (@gramm_football) 2 октября 2019 г.
В конечном итоге, Хацкевич проиграл команде, которая сыграла вничью с Реалом в Мадриде.
Кст две замены сработали Додо и Соломон. Но пока Каштру себя особо не проявил как по мне. Наигровки еще Фонсекины йдут— Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 1 октября 2019 г.
Аталанта тоже удивляет. Додо вышел на 2-3 минуты и сделал голевую 😄 pic.twitter.com/oYRV32mcdU— Rasul (@spawn969) 1 октября 2019 г.
аталанта, конечно, неплохо дома выступила. а забил им пан соломон после передачи 88 номера.— andriy (@an_gry) 1 октября 2019 г.
Atalanta showing how new they are to the Champions with these simple mistakes. Duvan also showing he’s ready for a bigger challenge guy is on 🔥🔥🔥. Great win from Shakhtar though I see them going through as second or maybe even 1st 👀 #Atalanta #Shakhtar #UCL— 442 Soccer Talk (@442SoccerTalk) 1 октября 2019 г.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Аталанта - Шахтер.
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