Зидан: Мы так никогда не проводили ужасно первый тайм

Главный тренер "сливочных" не считает ничью критичным результатом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче против с Брюгге в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Да, результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Я не могу быть удовлетворен результатом первого тайма.

Мы никогда так ужасно не проводили 45 минут встречи, однако меня обнадежила реакция игроков. Я рад, что нам удалось заработать одно очко.

У нас была возможность выиграть, однако меня порадовало то, как игроки отреагировали.

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Посмотрим, что будет дальше. В субботу мы играем в Ла Лиге, а затем уже начнем думать о Лиге чемпионов.

Да, ситуация немного ухудшилась, но не изменилась кардинально. Мы будем бороться“, - цитирует слова Зидана AS.

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