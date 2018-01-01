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Зидан: Мы так никогда не проводили ужасно первый тайм

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Главный тренер "сливочных" не считает ничью критичным результатом.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче против с Брюгге в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Да, результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Я не могу быть удовлетворен результатом первого тайма.

Мы никогда так ужасно не проводили 45 минут встречи, однако меня обнадежила реакция игроков. Я рад, что нам удалось заработать одно очко.

У нас была возможность выиграть, однако меня порадовало то, как игроки отреагировали.

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Посмотрим, что будет дальше. В субботу мы играем в Ла Лиге, а затем уже начнем думать о Лиге чемпионов.

Да, ситуация немного ухудшилась, но не изменилась кардинально. Мы будем бороться“, - цитирует слова Зидана AS.

Отметим, что видео голов и обзор матча доступен на нашем сайте.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Брюгге, Лига чемпионов
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