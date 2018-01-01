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Почеттино: После такого матча остается поверить в себя

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Главный тренер "шпор" разбит после игры с Баварией.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный  тренер Тоттенхэма прокомментировал разгромное поражение команды во втором туре Лиги чемпионов против Баварии.

"Мне не нужно много времени, чтобы все объяснить. Мы играли хорошо 30 минут, высоко прессинговали. Но нам не повезло - пропустили гол в добавленное время первого тайма.

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У соперника была прекрасная реализация. После забитого пенальти у нас были шансы забить третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-й минуты мы пропустили трижды.

В футболе такое случается. Каждый удар приходился в ворота. Мы очень разочарованы, но остаемся единым целым. Думаю, что у нас сильный менталитет.

Мы расстроены. Бавария забивала после каждого удара. Это тяжело принять, но надо двигаться дальше

С подобной ситуацией приходится сталкиваться. Это тяжело, нужно быть сильными и двигаться вперед.

После такого результата важно поверить в себя. Это единственный способ восстановиться", - сказал  Почеттино для BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Бавария.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Бавария, Лига Чемпионов
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