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Соломон: Потрясающая победа

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Автор второго гола прокомментировал победу над Аталантой.
Соломон забивает победный гол
Соломон забивает победный гол
Getty Images

Донецкий Шахтер на выезде сумел обыграть Аталанту во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря голу Соломона на 90+5 минуте игры. 

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"Три очка - это самое важное сейчас. Может, выглядело так, что я был спокоен во время гола, но я не был спокоен. Я не знал, что делать, потому что это был очень важный гол в Лиге чемпионов".

Жуниор Мораес отдал пас на Додо, а он сделал на меня очень хороший пас. Три очка - действительно очень важны для нас, потрясающая победа сегодня", - сказал Соломон.

Отметим, что видео голов и обзор матча можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Соломон, Шахтер, Аталанта, Лига Чемпионов
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