Соломон: Потрясающая победа

Автор второго гола прокомментировал победу над Аталантой.

Донецкий Шахтер на выезде сумел обыграть Аталанту во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря голу Соломона на 90+5 минуте игры.

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"Три очка - это самое важное сейчас. Может, выглядело так, что я был спокоен во время гола, но я не был спокоен. Я не знал, что делать, потому что это был очень важный гол в Лиге чемпионов".

Жуниор Мораес отдал пас на Додо, а он сделал на меня очень хороший пас. Три очка - действительно очень важны для нас, потрясающая победа сегодня", - сказал Соломон.

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